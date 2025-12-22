"Экономический щит" Украины: Цивинский формирует новую модель работы БЭБ в регионах

Реклама

Директор Бюро экономической безопасности Украины Александр Цивинский продолжает серию рабочих поездок по регионам Украины, цель которых — построить новую модель взаимодействия между государством, бизнесом и правоохранительной системой, сообщает пресс-служба БЭБ.

Визиты в Одесскую, Волынскую и Винницкую области демонстрируют, что региональные поездки являются частью системной стратегии реформирования ведомства, а не разовыми протокольными мероприятиями.

В ходе октябрьского визита в Одессу Цивинский представил национальный проект «Экономический щит», в рамках которого БЭБ запускает Индекс экономической безопасности регионов. Этот инструмент должен позволить аналитически оценивать ситуацию в каждой области, определять ключевые риски и оперативно реагировать на угрозу экономической стабильности.

«Наша цель – создать систему, где бизнес испытывает не давление, а партнерство с государством. Равные правила игры являются залогом развития предпринимательства и доверия», — подчеркивал тогда директор БЭБ.

В ноябре во время рабочего визита на Волынь глава Бюро сосредоточился на живом диалоге с региональным бизнесом. Обсуждались вопросы аграрного сектора, строительства, легкой промышленности, теневой занятости, налоговых обязательств и прозрачности тендерных процедур.

По словам Цивинского, ключевая задача БЭБ в регионах — собирать проблематику «снизу», а не формировать решения в кабинетах без обратной связи.

Виннитчина: аналитика, цифровые инструменты и превенция

В ходе визита в Винницкую область директор БЭБ провел встречи с руководством региона, силовыми структурами и бизнесом.

В центре внимания руководства Бюро экономической безопасности — аналитический подход в борьбе с теневой экономикой, цифровые инструменты и превенция экономических нарушений.

В БЭБ подчеркивают: все региональные визиты объединяет единая стратегическая логика — отход от «карательной» модели к аналитическо-правоохранительной, где приоритетом является предупреждение нарушений, а не реакция постфактум, сообщает издание "Новини Вінниці".

«Мы строим систему, в которой бизнес соревнуется эффективностью и креативностью, а не какими-то связями. Если компания работает в рамках закона, ей нечего бояться», — неоднократно отмечал Цивинский во время встреч в регионах.

По данным БЭБ, региональные поездки будут продолжаться и дальше. Их задача — усилить экономическую безопасность на местах, повысить поступления в бюджет и сформировать доверие между бизнесом и государственными институтами.