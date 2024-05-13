Экономическое бронирование: Корниенко рассказал, что думает о такой инициативе

Александр Корниенко заявил, что нужно проводить дальше дискуссию, но сейчас нет активных шагов по принятию решений, как это активно обсуждают в соцсетях.

Никаких решений по экономическому бронированию пока не принималось. Но дискуссия на этот счет нужна.

Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко в эфире телемарафона.

"Я думаю, что нам нужно просто эту дискуссию провести. Потому что Давид Арахамия, когда это комментировал, он четко сказал, что идет дискуссия, нет никаких сейчас на столе законопроектов, которые бы там предлагались в повестку дня или были бы на каком-нибудь финальном этапе. Это все еще будет обсуждаться какое-то время", – сказал он.

По словам Корниенко, идея экономического бронирования – это вопросы общества и социальной справедливости.

"Мы должны все вместе, те, кто отстаивают эту идею, и те, кто не поддерживают, провести дискуссию и дать ответ на вопрос, не случится ли так, что будут бронированы только те, кто имеет доход и мы добавим ко всем несправедливости бронирования еще одну линию раскола общества на богатых и бедных", – добавил он.

В то же время первый вице-спикер парламента заявил, что есть большой запрос "у всех бизнесменов и производителей, промышленности и в сфере услуг относительно того, как сохранить свои предприятия при отсутствии рабочих движений".

"Тех профессионалов, которые годами работали на должностях, а сейчас будут вынуждены воевать и не получат бронь потому, что далеко не каждое предприятие сможет ее получить по обновленному законодательству", – сказал он.

Корниенко заявил, что нужно проводить дальше дискуссию. Но сейчас нет активных шагов по принятию решений, "как это активно обсуждают в соцсетях".

"Я думаю, что бронирование должно быть справедливым, а вот как оно будет реализовываться по разным направлениям, то это уже вопрос более практический, который во время дискуссий можно решить", – добавил первый заместитель председателя Верховной Рады.

Экономическое бронирование

Напомним, в последнее время в оборонном комитете Совета рассматривается несколько вариантов экономического бронирования. Речь идет о двух моделях: налог от зарплаты или по квотам. По словам нардепов, по этому вопросу ведется оживленная дискуссия.

Ранее ТСН.ua разбирался, что думают о такой инициативе в оборонном комитете ВРУ и действительно ли в Украине бронирование от мобилизации будет за деньги.

По мнению заместителя командира 3-й штурмовой бригады, экс-командира полка "Азов" Максима Жорина, такая идея узаконивает принцип "война для бедных".

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