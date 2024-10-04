Экономическое бронирование в Украине: когда заработает и какие изменения ожидать

В Украине будет внедрена модель экономического бронирования. Пока рассматривают три модели, решение об этом уже принято — сообщил нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк.

Когда может заработать экономическое бронирование и какие изменения ожидать – читайте дальше.

Экономическое бронирование может заработать уже в этом году, в частности, в октябре-ноябре. По подсчетам Министерства финансов, ежемесячные поступления в госбюджет от этого могут составить около 8 млрд. гривен.

Три модели экономичного бронирования

Парламент разработал три модели экономичного бронирования от мобилизации. Предлагаемые законодателями модели предусматривают:

уплату специального сбора за бронирование работников

бронирование из заработной платы

смешанную модель бронирования.

"Воюй, или работай"

Ранее премьер-министр Денис Шмигал анонсировал, что основным принципом новой системы станет формула "воюй или работай". Этот процесс преследует цель стимулирования повышения зарплат, что, в свою очередь, увеличит поступление в бюджет через налоги.

Новая модель также предусматривает введение критериев для экономического бронирования, среди которых заработная плата в размере более 34 тысяч гривен. Этот шаг, по словам чиновников, направлен на повышение прозрачности и справедливости системы.

Чтобы попасть в список критически важных предприятий, нужно было отвечать по крайней мере трем из семи критериев:

Предприятие входит в список государственных компаний, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности страны;

Предприятие играет важную роль в экономике или удовлетворении потребностей местного общества (устанавливается отраслевыми министерствами или органами местного самоуправления);

отсутствие задолженности по уплате единого социального взноса (ЕСВ);

Средняя заработная плата на предприятии превышает средний уровень зарплаты в регионе за четвертый квартал 2021;

Предприятие является резидентом платформы Дія.Сити.

Основные изменения

В настоящее время в постановление добавили возможность бронировать 100% работников предприятия вместо базовых 50%. Разрешено бронировать максимум сотрудников, которые строят фортификационные сооружения, задействованные в предприятиях ОПК, электроэнергетики, ядерной, угольной или нефтяной промышленности.

Также вернули бронирование для полицейских и работников ГСЧС, но в количестве не более 50% всех работников, хотя раньше предлагали и до 70% личного состава.

Внесли и изменения, позволяющие получить отсрочку операторам противоминной деятельности. Изменениями в июне правительство утвердило дополнительный механизм бронирования через "Действие".

Изменения для украинцев, решивших вернуться

В Раде обсуждали возможность электронного дистанционного бронирования, что позволит украинцам еще до возвращения быть уверенными в наличии бронирования. Целью этого подхода является повышение экономической устойчивости страны и стимулирование бизнеса к повышению заработных плат.

"Именно поэтому мы говорим о комплексном подходе, а не сугубо голом экономическом бронировании, когда критерием является лишь высокая по рынку зарплата, а значит уплата налогов", — отметил еще один чиновник в комментарии LB.ua.

Добавим, по подсчетам Министерства финансов, ежемесячные поступления в госбюджет могут составлять около 8 млрд гривен.

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