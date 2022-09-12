Экономическое насилие в семье: как его распознать и преодолеть

Говоря о домашнем насилии, большинство людей думают о физических нападениях или словесных оскорблениях. Однако в нездоровых отношениях также происходит психологическое давление из-за денег. Читайте о том, как узнать и преодолеть экономическое насилие в материале ТСН.ua.

Центр финансовой безопасности в США еще в 2011 году провел исследование, показавшее, что в 99% случаев домашнего насилия также имеет место и психологическое давление из-за денег. В Украине нет точной статистики экономического насилия, но если говорить о домашнем насилии в общем, с каждым годом фиксируют стремительный рост случаев домашнего насилия. По словам заместителя Министра внутренних дел Екатерины Павличенко, за 2021 год в полицию из-за насилия в семье заявило на 56% больше граждан, чем в 2020 году. Поэтому очень важно вовремя распознать экономическое злоупотребление, часто является одним из основных признаков домашнего насилия.

Экономическое насилие: что это

Экономическое насилие подразумевает постоянный контроль над возможностью лица, переживающего домашнее насилие, получать, использовать и хранить финансы, умышленное лишение пищи, жилья, одежды или иного имущества, документов или возможности пользоваться ими. Часто женщины или мужчины в семье с психологическим давлением из-за денег могут быть лишены любых способов работать или учиться. Иногда их принуждают к работе. Крайне редко пострадавшее лицо получает доступ к финансам или другим ресурсам. И даже если она может использовать их, то должна отчитываться за каждую потраченную копейку.

В общем, невозможно создать единую картинку, которая изображала экономическое насилие в семье. Ведь она может отличаться от ситуации к ситуации. Часто обидчики используют достаточно утонченную тактику, например, манипулирование, тогда как в противном случае они могут быть открытыми и требовательными, запугивать другого человека.

Однако цель всегда только одна – получение полного контроля и власти над отношениями.

Какое влияние оказывает экономическое насилие на лицо, которое с ним столкнулось

Часто последствия экономического насилия разрушительны. Лицо, которое его пережило, чувствует себя неуверенным в себе. В краткосрочной перспективе женщины или мужчины становятся более уязвимыми к давлению с физической и эмоциональной стороны.

Семь признаков, что вы переживаете экономическое насилие в семье

Экономическое насилие в семье: семь признаков / Фото: Pexels

Энджела Вельш, брачная и семейная терапевтка из Вальпараисо (штат Индиана), выделяет семь четких признаков экономического насилия в браке со стороны жены или супруга:

Отказ в доступе к финансам — если партнер/партнер не предоставляет вам доступ к деньгам семьи, стоит обеспокоиться. Хотя супружеские активы могут происходить из разных потоков, они все же принадлежат семье. Невозможность получить финансы, когда в этом возникает потребность, является серьезной проблемой в отношениях.

— если партнер/партнер не предоставляет вам доступ к деньгам семьи, стоит обеспокоиться. Хотя супружеские активы могут происходить из разных потоков, они все же принадлежат семье. Невозможность получить финансы, когда в этом возникает потребность, является серьезной проблемой в отношениях. Интенсивный мониторинг расходов — если супруг требует детального отчета о ваших финансовых расходах и пересчитывает каждую копейку сдачи после того, как вы отдали деньги, это указывает на токсичные отношения.

— если супруг требует детального отчета о ваших финансовых расходах и пересчитывает каждую копейку сдачи после того, как вы отдали деньги, это указывает на токсичные отношения. Гнев из-за расходов, приносящих пользу лицу, переживающему насилие — если вы тратите семейные деньги на одежду, косметику, развлечения или еду, а партнер/партнерша при этом может разозлиться, лучше сразу закончить такие отношения.

— если вы тратите семейные деньги на одежду, косметику, развлечения или еду, а партнер/партнерша при этом может разозлиться, лучше сразу закончить такие отношения. Партнер/Партнер выдает вам "карманные деньги" — при этом доступ ко всем остальным финансам семьи остается у него/ней. Следует запомнить, что супружеское имущество – это деньги супругов. И вы можете тратить их наравне с супругом.

— при этом доступ ко всем остальным финансам семьи остается у него/ней. Следует запомнить, что супружеское имущество – это деньги супругов. И вы можете тратить их наравне с супругом. Требование возврата средств, которые вы взяли на нужды супругов — если вы совершаете какие-либо бытовые покупки за средства семьи, неуместно, если партнер/партнер требует возврата этих денег. Иногда даже бывает, что обидчик требует процентов на супружеские финансы.

— если вы совершаете какие-либо бытовые покупки за средства семьи, неуместно, если партнер/партнер требует возврата этих денег. Иногда даже бывает, что обидчик требует процентов на супружеские финансы. Вам не позволяют работать – в этом случае проблема гораздо глубже, особенно, если партнер/партнерша не дают вам выйти из дома. Никто не имеет права ограничивать другого человека в передвижении и праве на труд.

– в этом случае проблема гораздо глубже, особенно, если партнер/партнерша не дают вам выйти из дома. Никто не имеет права ограничивать другого человека в передвижении и праве на труд. Двойные стандарты – например, если после бурной ссоры супруг совершает неожиданную покупку за средства супругов на крупную сумму. Также бывает, что после того, как лицо, переживающее насилие, купит что-то мелкое для себя, обидчик покупает ценную вещь для того, чтобы его наказать.

Как прийти в себя после экономического насилия

Как прийти в себя после экономического насилия / Фото: Pexels

Семь признаков экономического насилия помогут вам понять, столкнулись ли вы с ним. После этого можно разработать план, как избежать токсичных отношений или закончить их, даже если вы потеряли контроль над своими финансами.

Доктор экономических наук Любовь Жарова дает лицам, пережившим экономическое насилие, несколько рекомендаций, которые помогут ознакомиться со своими правами и вернуть в себя:

Попытайтесь выйти из изоляции – обычно первым шагом обидчика по отношению к лицу, переживающему домашнее насилие, является разрушение круга общения, попытка удалить человека от коллег, друзей, знакомых, родных. Очень важно установить или восстановить круг общения, даже если вы не будете это афишировать.

– обычно первым шагом обидчика по отношению к лицу, переживающему домашнее насилие, является разрушение круга общения, попытка удалить человека от коллег, друзей, знакомых, родных. Очень важно установить или восстановить круг общения, даже если вы не будете это афишировать. Наладить отношения с друзьями или другими людьми, которым вы доверяете – благодаря общению с другими, вы сможете взглянуть на сложившуюся ситуацию с другой стороны. Силы противодействовать экономическому насилию могут добавить также рассказы других лиц, страдающих таким отношением или столкнувшихся с ним.

– благодаря общению с другими, вы сможете взглянуть на сложившуюся ситуацию с другой стороны. Силы противодействовать экономическому насилию могут добавить также рассказы других лиц, страдающих таким отношением или столкнувшихся с ним. Попробовать онлайн обучение или работу – если партнер/партнер запрещает выходить на работу или учиться, сегодня существует немало возможностей делать это в онлайн формате.

– если партнер/партнер запрещает выходить на работу или учиться, сегодня существует немало возможностей делать это в онлайн формате. Восстановить или создать собственные финансовые ресурсы – попробуйте экономить каждую копеечку в безопасном месте (это может быть надежный друг, банковская ячейка или счет). Даже если пополнения будут небольшие, со временем они позволят начать новый этап жизни без экономического насилия.

– попробуйте экономить каждую копеечку в безопасном месте (это может быть надежный друг, банковская ячейка или счет). Даже если пополнения будут небольшие, со временем они позволят начать новый этап жизни без экономического насилия. Собирать информацию о возможной помощи и поддержке можно найти психологов или других экспертов, которые помогут вам больше узнать о своих правах и возможностях.

можно найти психологов или других экспертов, которые помогут вам больше узнать о своих правах и возможностях. Прекратить токсические отношения – это может быть трудно, но такой шаг – самый важный. Обычно отношения, где есть экономическое или иное насилие, строятся не на доверии, а на желании получить власть над другим человеком.

На экономическое насилие реже обращают внимание, но оно очень мощный метод содержания другого человека в ловушке токсических отношений. Часто лицо, переживающее домашнее насилие, очень озабочено неспособностью обеспечивать себя и своих детей финансово, а потому остается со своим обидчиком. Тем более что доказать вину "экономического" обидчика и привлечь его к ответственности крайне сложно.