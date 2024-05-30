"Экономического бронирования" не будет, у Зеленского отказались от этой идеи — СМИ

Военные убеждены, что "экономическое бронирование" не будет способствовать мобилизации, а только станет "официальным откупом" от нее.

В Офисе президента Украины отказались от идеи "экономического бронирования" от мобилизации. Ожидаемое повышение налогов в определенной степени повлияло на то, что эта идея не будет реализована.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в ОП.

Собеседник издания пояснил, что причиной отказа от такой идеи было то, что Генштаб опасается, что "экономическое бронирование" не решит проблему с нехваткой кадров, а лишь будет воспринято как официальный откуп от мобилизации и повлечет негативную реакцию в армии.

"Пока от идеи экономического бронирования отказались вообще, потому что категорически против был Генштаб. Но 5 млрд долларов (200 млрд грн – ред.), которые из-за этого не попадут в бюджет, надо чем-то покрыть. Думаю, рост налогов частично решит эту проблему", – сказал собеседник в ОП.

В Генштабе отказались комментировать изданию свою позицию по "экономическому бронированию", сославшись на то, что этот вопрос не в его компетенции.

Глава финансового комитета Совета Даниил Гетьманцев считает, что вопросы бронирования и повышения налогов вообще не связаны.

"Повышение налогов будет в любом случае – другого источника нет", — сказал он в комментарии изданию.

Напомним, окончательный порядок бронирования от мобилизации в Украине еще не определен, но есть несколько вариантов. Автор одного из них, председатель Комитета по вопросам экономического развития, народный депутат Дмитрий Наталуха объяснил, чем они отличаются друг от друга, какой из них самый лучший и почему.

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