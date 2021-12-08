Экономический паспорт украинца: кто и когда получит больше 600 тысяч гривен / pixabay.com

Экономический паспорт украинца: кто и когда получит больше 600 тысяч гривен

Экономический паспорт украинца: кто и когда получит больше 600 тысяч гривен

Читайте на сайте ТСН.ua: кто и когда сможет получить более 600 тысяч гривен из “экономического паспорта украинца”.

Согласно новому законопроекту "Об экономическом паспорте" украинца, который президент Владимир Зеленский планирует внести на рассмотрение уже 10 декабря, каждый родившийся украинец, начиная с 1 января 2019 года, получит от государства более 620 тысяч гривен по достижению совершеннолетия.

"Экономический паспорт" - это фактически банковский счет, на который будут начисляться средства от государства.

Условия получения средств по “экономическому паспорту”

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Существует еще два условия получения средств от государства по достижению совершеннолетия:

нужно быть гражданином Украины;

проживать последние пять лет перед совершеннолетием на территории Украины.

То есть, в 2037 году подрастет первое поколение, которое должно получить больше 600 тысяч гривен. Планируется, что государство в первый год выплатит более 190 млрд гривен.

Деньги для экономического паспорта украинца будут поступать в Фонд будущих поколений из Государственного бюджета. Ожидается, что копить средства начнут уже с 2023 года.

На что можно будет потратить средства по экономическому паспорту украинца

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Просто снять деньги со счета и потратить их по своему усмотрению не получится. Государство создало список целей, куда могут пойти более 600 тысяч гривен из "экономического паспорта":

оплатить профтехническое или высшее образование на территории Украины;

приобрести собственное жилье, но только на территории Украины;

отложить на пенсионный счёт.

В некоторых случаях средства можно использовать досрочно и на другие цели. Например, при тяжелой болезни (рак, инсульт, инфаркт, трансплантация жизненно важных органов и т.д.).