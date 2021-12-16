Экономили на коммунальных услугах: в Тернопольской области замерзли до смерти мать и сын

Семья усопших была неблагополучной и экономила на коммунальных услугах, говорят в полиции.
В г. Кременец Тернопольской области нашли мертвыми 80-летнюю женщину и ее 53-летнего сына. Люди погибли из-за переохлаждения.
Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольской области.
К правоохранителям обратились соседи семьи. Они сообщили, что уже несколько дней не видели мать и ее сына. В то же время в их доме постоянно включен свет.
Следственно-оперативная группа в доме нашла мертвыми мужчину и женщину. Их тела пролежали в помещении 3-5 дней.
"Старший инспектор-криминалист Кременецкого РОП, осматривавший тела родственников, следов насильственной смерти не обнаружил, но говорит, что скорее всего, смерть наступила от трех до пяти дней назад. Предварительная причина смерти – переохлаждение", – говорится в сообщении полиции.
Соседи усопших рассказали правоохранителям, что семья была неблагополучной. Мать и сын злоупотребляли алкоголем, однако экономили на коммунальных услугах. Поэтому людей удивил тот факт, что в помещении постоянно был включен свет.
Полиция открыла производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса с пометкой "несчастный случай". Продолжается следствие.
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