Экономист рассказал о вреде комендантского часа

Комендантский час не нужен в центре страны — он негативно влияет на экономику.

Такое мнение в эфире Ранок. Live высказал экономист Олег Устенко.

По его словам, ограничения могут быть оправданы для пограничных городов, однако в столице они скорее сдерживают экономическую активность.

«Комендантский час, вместе с атаками беспилотников, проблемами в энергетике и отключениями света, ухудшает общий настрой людей», — добавил он.

Устенко подчеркнул, что именно настроения населения оказывают непосредственное влияние на экономику: в условиях неопределенности и страха люди меньше тратят средства, особенно на товары долговременного пользования, что снижает внутреннее потребление и экономический рост.

Напомним, новый министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в связи с массированными атаками РФ в украинской энергетике действует режим чрезвычайной ситуации. Поэтому необходимы изменения для населения, которые он и внедряет. Он рассказал, что усиливают работу Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в энергетике и Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в электроэнергетических системах Киева и Киевской области.

И главное — меняют правила передвижения граждан на улице в комендантский час.

«Люди смогут свободно передвигаться для того, чтобы добраться до „Пунктів незламності“, в том числе и ночью», — уточнил Шмыгаль.