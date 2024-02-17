Экономист шокировал заявлением о расходах на новый призыв

Расходы на новый призыв – это половина доходов бюджета 2024 года.

Об этом заявил кандидат экономических наук Андрей Новак в эфире КИЕВ24.

"Для того чтобы иметь условно 400-500 тысяч мобилизованных и их обеспечить, нужно новых 1,5-2 миллиона работников... Экономику обмануть невозможно, это как два сосуда, но соединены между собой. Если вы забираете из одного сосуда – забирается автоматически и с другой, поэтому прежде чем объявлять такие сугубо военные какие-то намерения, нужно для начала просчитать экономику, это ли вообще реально такое обеспечение... Если ориентироваться на 400-500 тысяч мобилизованных, то это плюс 700 миллиардов гривен расходов. вам приведу пример: на сегодня бюджет, принятый на этот год, его доходная часть – всего-навсего 1,5 триллиона. То есть мы имеем на новых мобилизованных потратить половину почти доходной части бюджета. Вы понимаете, какие это несоразмерные реальные возможности", – сказал он.

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Напомним, Кабинет министров разрешил территориальным центрам комплектования и социальной поддержки работать круглосуточно во время мобилизации и/или во время действия военного положения. Нардеп и член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский объяснил такое решение.

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