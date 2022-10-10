Экономия электричества потребителями поможет избежать веерных отключений — Минэнерго

Речь идет о веерных отключениях электричества не более чем на два часа.

Экономия электроэнергии украинскими потребителями поможет избежать большого объема веерных отключений и стабилизировать всю энергосистему.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в эфире общенационального телемарафона.

"Сегодня были самые массовые повреждения. Важный вопрос пикового потребления – когда будут применены в определенных регионах графики уменьшения потребления. Речь идет об отключении не более чем на два часа. За счет общего понимания экономии, возможно, мы сможем избежать того объема отключений и это поможет стабилизировать всю энергосистему", – сказал Галущенко.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко рассказал, что будет с энергосистемой в ближайшие дни. По его словам, россияне нанесли самый масштабный удар по энергосистеме Украины за все время войны.

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