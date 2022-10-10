Экономия электричества потребителями поможет избежать веерных отключений — Минэнерго

Речь идет о веерных отключениях электричества не более чем на два часа.
Экономия электроэнергии украинскими потребителями поможет избежать большого объема веерных отключений и стабилизировать всю энергосистему.
Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в эфире общенационального телемарафона.
"Сегодня были самые массовые повреждения. Важный вопрос пикового потребления – когда будут применены в определенных регионах графики уменьшения потребления. Речь идет об отключении не более чем на два часа. За счет общего понимания экономии, возможно, мы сможем избежать того объема отключений и это поможет стабилизировать всю энергосистему", – сказал Галущенко.
Ранее министр энергетики Герман Галущенко рассказал, что будет с энергосистемой в ближайшие дни. По его словам, россияне нанесли самый масштабный удар по энергосистеме Украины за все время войны.
В результате атаки РФ в Украине — проблемы с электроснабжением
График аварийных отключений введен в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.
В результате ракетного удара по Львову около 90% города – без электроснабжения, трамваи и троллейбусы не курсируют.
Жителей Николаева предупредили об отсутствии уличного освещения в городе не будут работать светофоры, а после 17:00 в Николаеве сократили количество электротранспорта на улицах.
Из-за обстрелов энергетических объектов Украина приостанавливает поставки электроэнергии в страны ЕС.
А в Офисе президента призвали украинцев ограничить потребление электроэнергии на один вечер, сегодня, 10 октября.