Экономия электроэнергии будет частью нашей жизни в последующие годы: Шмыгаль предупредил о сложной ситуации

Утрачено более 9 ГВт мощностей генерации, враг продолжает атаковать энергетические объекты.
Последствия российских атак на энергетику страны долгосрочны, и потому экономия будет частью повседневной жизни в последующие годы.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства во вторник, передает "Интерфакс-Украина".
"Последствия российских атак на энергетику долгосрочны. Поэтому сбережение будет частью нашей повседневной жизни в последующие годы... Наша цель – экономить на всех уровнях: от крупных предприятий до отдельных домов и квартир", – сказал премьер.
Премьер подчеркнул, что ключевой приоритет – укрепление энергетики после российских террористических ударов.
"Ситуация очень сложная. Потеряно более 9 ГВт мощностей генерации. Враг продолжает атаковать энергетические объекты. В настоящее время "Укрэнерго" снова вынуждено прибегать к плановым отключениям потребителей. Этим выигрываем время для того, чтобы восстановить и усилить энергосистему", – добавил он.
По словам Шмыгаля, правительственная стратегия включает следующие пункты:
- усиление ПВО;
- ремонты поврежденного оборудования и дальнейшее развитие защиты от дронов;
- децентрализация энергосистемы;
- международная поддержка и сотрудничество;
- энергоэффективность и потребление электроэнергии.
Напомним, в Киеве и области ввели самые жесткие отключения света и объяснили причину.
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