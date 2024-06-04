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Экономия электроэнергии будет частью нашей жизни в последующие годы: Шмыгаль предупредил о сложной ситуации

Экономия электроэнергии будет частью нашей жизни в последующие годы: Шмыгаль предупредил о сложной ситуации

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль / Фото: Associated Press

Утрачено более 9 ГВт мощностей генерации, враг продолжает атаковать энергетические объекты.

Последствия российских атак на энергетику страны долгосрочны, и потому экономия будет частью повседневной жизни в последующие годы.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства во вторник, передает "Интерфакс-Украина".

"Последствия российских атак на энергетику долгосрочны. Поэтому сбережение будет частью нашей повседневной жизни в последующие годы... Наша цель – экономить на всех уровнях: от крупных предприятий до отдельных домов и квартир", – сказал премьер.

Премьер подчеркнул, что ключевой приоритет – укрепление энергетики после российских террористических ударов.

"Ситуация очень сложная. Потеряно более 9 ГВт мощностей генерации. Враг продолжает атаковать энергетические объекты. В настоящее время "Укрэнерго" снова вынуждено прибегать к плановым отключениям потребителей. Этим выигрываем время для того, чтобы восстановить и усилить энергосистему", – добавил он.

По словам Шмыгаля, правительственная стратегия включает следующие пункты:

  • усиление ПВО;
  • ремонты поврежденного оборудования и дальнейшее развитие защиты от дронов;
  • децентрализация энергосистемы;
  • международная поддержка и сотрудничество;
  • энергоэффективность и потребление электроэнергии.

Напомним, в Киеве и области ввели самые жесткие отключения света и объяснили причину.

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