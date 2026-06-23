Экопарк Фельдмана в Харькове могут эвакуировать: в чем причина угрозы

Экопарк Фельдмана

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Из-за осложнения ситуации с безопасностью на севере Харькова власти готовят Экопарк Фельдмана к возможной эвакуации.

Об этом во время пресс-конференции сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает Новини.LIVE.

В то же время в регионе усиливают защиту от вражеских дронов, хотя власти признают, что защитить абсолютно все объекты от таких налетов невозможно. По словам главы ОВА, администрация парка уже не раз отменяла массовые события, поскольку из-за угрозы обстрелов и возможных провокаций проводить их слишком опасно.

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«Экопарк Фельдмана уже несколько раз останавливал проведение массовых мероприятий. Это прямая опасность, возможны провокации. Мы готовим их к тому, что может потребоваться эвакуация, потому что дальше будет труднее в этом районе», — отметил Синегубов.

Кроме того, начальник областной администрации прокомментировал вопросы защиты критической инфраструктуры и городских дорог от БпЛА. Он подчеркнул, что полностью закрыть антидроновыми сетями административные здания или транспортные артерии технически невозможно.

В настоящее время из-за постоянной опасности северная часть Окружной дороги вокруг Харькова остается закрытой для движения транспортных средств.

Напомним, после российской атаки 1 января Экопарк Фельдмана подвергся масштабным разрушениям. Волонтер получила ранения, погибли декоративные птицы, пострадали львы.

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В соцсетях и Telegram-каналах вскоре после обстрелов 1 января начали публиковать фото и видео масштабов разрушения «Фельдман-Экопарка». На кадрах были видны последствия удара: уничтоженные вольеры и инфраструктура экопарка.

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