Экс-чиновница Рады совместно с журналистом за $600 тысяч "продавали" должность председателя Николаевской ОГА

Экс-чиновница Рады совместно с журналистом за $600 тысяч "продавали" должность председателя Николаевской ОГА

65-летняя киевлянка с 36-летним жителем столицы обещали мужчине должность председателя Николаевской за немалую сумму.

Правоохранители разоблачили в мошенничестве эк-чиновницу Верховной Рады и журналиста, которые по 600 000 долларов "продавали" должность председателя Николаевской ОГА.

Об этом информируют пресс-службы МВД и Офиса генпрокурора.

Организатором преступной схемы была 64-летняя жительница Киева — бывшая работница управления делами Аппарата Верховной Рады. В сообщники женщина привлекла 36-летнего киевлянина — председателя правления благотворительной организации, журналиста, который ранее был помощником-консультантом народного депутата Украины и неоднократно баллотировался в парламент.

Вместе злоумышленники обещали жителю Николаева повлиять на должностных лиц Офиса президента и Кабинета министров и решить вопрос о его назначении на должность председателя Николаевской облгосадминистрации.

За свои "услуги" они просили 600 тысяч долларов США, отмечая, что средства нужны для чиновников, которые будут способствовать соответствующему назначению.

10 августа организатора с сообщником задержали во время получения части оговоренной суммы — 200 тыс. долл США. Против них возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Министерство внутренних дел Украины

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