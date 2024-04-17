Экс-чиновник Минобороны, фигурирующий в коррупционном скандале, остался на свободе и без меры пресечения — Transparency International

Александр Лиев фигурирует в деле о растрате 1,5 млрд грн на закупке боеприпасов для ВСУ.

Подозреваемый в хищении почти 1,5 млрд гривен на скандальной закупке боеприпасов для армии бывший глава департамента Минобороны Александр Лиев на данный момент остается на свободе без избрания ему меры пресечения.

Об этом в среду, 17 апреля, сообщили в общественной организации Transparency International Ukraine.

Общественные активисты напомнили, что 12 февраля решением суда чиновника Минобороны взяли под стражу и поместили в СИЗО с возможностью внесения залога в размере 50 млн грн. Однако Высший антикоррупционный суд 15 марта уволил его под личное обязательство.

9 апреля Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила это решение, но Александр Лиев не вернулся в СИЗО, поскольку срок содержания под стражей истек еще 8 апреля. Нового решения о продлении меры пресечения принято не было.

"Фактически он остался без меры пресечения", — отметили в общественной организации.

Как сообщает Transparency International, 17 апреля в ВАКС должно было состояться повторное рассмотрение ходатайства защиты об изменении меры пресечения. Но суд оставил его без рассмотрения, потому что потребности в этом больше нет.

Как ранее сообщалось, Лиев фигурирует по делу о растрате 1,5 млрд грн на закупку боеприпасов для ВСУ. В октябре 2022-го фигуранты заключили контракт с Минобороны на поставку 100 тысяч иностранных минометных выстрелов. Оружие так и не поставили, но МО все равно перевело деньги поставщику — компании "Львовский арсенал".

Напомним, СБУ и Минобороны обнаружили хищение на 1,5 миллиарда гривен на закупки снарядов. Впоследствии в оборонном ведомстве сообщили, что работают над возвратом денег, которые перевели изготовителю боеприпасов в результате коррупционной схемы.

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