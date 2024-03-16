Экс-чиновник Минобороны Лиев был освобожден из-под стражи: он фигурирует по делу о хищении 1,5 млрд для ВСУ

Высший антикоррупционный суд 15 марта освободил из-под стражи бывшего руководителя Департамента военно-технической политики Министерства обороны Александра Лиева, фигурирующего по делу о хищении 1,5 млрд для ВСУ.

Решение принял судья Ярослав Шкодин.

Дело против Александра Лиева вернули в Национальную полицию. НАБУ и САП не нашли достаточных доказательств подозрения о хищении.

"Если Специализированная антикоррупционная прокуратура не видит состава преступления, то как его может увидеть суд", – прокомментировал судья Шкодин.

Александру Лиеву избрали новую меру пресечения в виде личного обязательства.

В феврале 2024 года Александру Лиеву избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 апреля с возможностью внести залог в размере 50 миллионов гривен.

Дело "Львовского Арсенала"

Александра Лиева подозревают в причастности к полуторамиллиардной сделке. Эти средства по версии СБУ пытались похитить на закупке артиллерийских снарядов для ВСУ.

По словам правоохранителей, компания "Львовский арсенал" получила полную госоплату за боеприпасы, впоследствии перечисленные иностранной компании.

Однако Украина ни одного снаряда так и не получила. А средства вывели на теневой счет. Еще часть суммы от Минобороны осталась на счетах "Львовского Арсенала".

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