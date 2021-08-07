Экс-чиновника "Укрзализныци", который скрывался от следствия, СБУ задержала на вокзале

Бывший чиновник организовал схему хищения средств, выделенных на обслуживание машинных комплексов для реконструкции железнодорожных путей.
СБУ установила местонахождение и задержала бывшего руководителя производственного подразделения "Укрзализныци" — он подозревается в присвоении почти 1 млн грн, выделенных на ремонт путевых машин.
Об этом в субботу, 7 августа, сообщает пресс служба СБУ.
Бывший чиновник организовал схему хищения средств, выделенных на обслуживание машинных комплексов для реконструкции железнодорожных путей. Участие в присвоении средств принимали представители связанных с ним коммерческих структур.
Чтобы избежать уголовной ответственности, злоумышленник в течение длительного времени скрывался. Правоохранители задержали чиновника на железнодорожном вокзале в Киеве.
Задержанному сообщено о подозрениях по ч.3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), а также ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.
Обвинительные материалы направлены в суд.
Напомним:
СБУ разоблачила на хищении 15 должностных лиц "Укрзализныци". Злоумышленники вскоре предстанут перед судом. Преступление произошло еще в августе прошлого года. Обвинительный акт в отношении организаторов и участников дела направили в суд.