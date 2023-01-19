Экс-чиновники "Укрзализныци" из Харьковщины помогали перебрасивать российские военные эшелоны в Украину

Служба безопасности разоблачила четырех приспешников врага в результате стабилизационных мер в освобожденных районах Харьковской области.

СБУ задержала на Харьковщине бывших чиновников "Укрзализныци", которые помогали перебрасывать российские военные эшелоны в Украину.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Злоумышленниками оказались бывшие чиновники регионального филиала "Укрзализныци", которые в начале полномасштабного вторжения поддержали российских захватчиков.

После захвата части региона, они добровольно присоединились к рядам местной оккупационной администрации. Там одного назначили руководителем, других двоих – его заместителями, а третьего – инженером в рядах созданного врагом "Купянск-южной дистанции колеи".

На этих "должностях" они помогали России восстанавливать железнодорожное сообщение с регионом для обеспечения потребностей оккупационных группировок на восточном фронте.

Фото: Служба безопасности Украины

Прежде всего злоумышленники способствовали переброске подвижного состава военной техники, вооружения и боеприпасов с территории РФ во временно захваченные районы Харьковщины.

Кроме этого они организовали "передачу" российским захватчикам производственного оборудования местного подразделения "Укрзализныци". Также они лично призвали местных жителей вступать в подконтрольное РФ "железнодорожное предприятие".

За это обещали лояльное отношение со стороны рашистов и выплату "зарплат" в российских рублях.

После освобождения Харьковщины один из злоумышленников сбежал в РФ, другие решили "залечь на дно" в регионе и таким образом попытались избежать наказания.

Фото: Служба безопасности Украины

Однако работники СБУ установили местонахождение трех предателей и задержали их.

Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству агрессору).

Суд избрал меру пресечения в виде содержания стражей. Четвертому фигуранту, сбежавшему в Россию, также сообщено о подозрении в совершении преступления.

Сейчас его пытаются привлечь к ответственности.

Напомним, в Полтавской области двое переселенцев по заказу РФ "охотились" на HIMARS. Предателей разоблачила СБУ.

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