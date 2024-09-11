Экс-чиновники "Укрзализныци" помогали россиянам перемещать технику — СБУ

СБУ обнаружила в Харьковской области четырех бывших чиновников регионального филиала "Укрзализныци", сотрудничавших с российскими войсками, помогая перемещать технику в Украину.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Эти лица с начала полномасштабного вторжения поддержали оккупантов, стали частью местной оккупационной администрации. Один из них занял должность руководителя, двое — заместителей, а еще один — инженера в созданной врагом "Купянск-Южной дистанции пути".

На этих должностях они способствовали восстановлению железнодорожного сообщения с регионом для удовлетворения потребностей оккупационных сил на востоке Украины. В частности, они помогали в транспортировке военной техники и боеприпасов, организовали передачу производственного оборудования местного подразделения Укрзализныци и агитировали местных жителей поступать в "железнодорожное предприятие", обещая лояльность от оккупантов и зарплаты в рублях.

После освобождения Харьковщины один из подозреваемых сбежал в Россию, другие попытались избежать наказания, укрывшись в регионе. СБУ установила местонахождение трех фигурантов и задержала их. Им объявлено подозрение по ч. 1 ст. 111-2 УК Украины (сотрудничество с агрессором), суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Четвертому бежавшему в Россию подозреваемому также доложено о подозрении, и продолжаются меры по его задержанию.