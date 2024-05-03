Экс-депутат парламента Норвегии, которая воюет за Украину, вышла замуж за украинского военного: видео

Со своим мужем Сандра познакомились на передовой во время тяжелых боев.

Сандра Андерсен Эйра, бывшая депутат Стортинга, борющаяся за Украину с начала полномасштабного вторжения, вышла замуж за командира "Джабари". Предложение любимый военный сделал еще в прошлом году, а 24 апреля они поженились. Церемония прошла в тесном кругу боевых собратьев.

Видео со свадьбы пара обнародовало издание Divoche.media.

Свидетелями на свадьбе стали боевые побратиммы, которых Сандра называет "своей семьей".

Норвежская депутат, который служит на фронте в Украине с начала полномасштабного вторжения, и украинский морпех сыграли фронтовую свадьбу / Фото: скриншот с видео

"Моя семья на этом видео. Свадьба с любовью моей жизни посреди войны. Боже, я так люблю этих людей… И своего мужа, свою команду в войне и мире. Навсегда", – сказала Сандра.

32-летний украинский военный и 37-летняя боевая медик познакомились на передовой во время тяжелых боев.

Экс-депутат из Норвегии, которая воюет за Украину, вышла замуж за командира ВСУ

Кто такая Сандра Андерсен Эйра

Сандра Андерсен Эйра – эксдепутат парламента Норвегии. После полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году пошла добровольцем в Интернациональный легион территориальной обороны Украины, присоединившись к смешанному британско-американскому отряду рейнджеров как боевая медикиня. Вместе со своим подразделением участвовала в битве за Мощун, затем – недолго в битве за Бахмут.

Напомним, ранее на фронте поженились боец штурмового полка Нацполиции "Сафари" Анатолий и его любимая Наталья.

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