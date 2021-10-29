Экс-депутату Надежде Савченко вручили подозрение из-за подделки COVID-сертификата: подробности

Савченко грозит арест за использование поддельного "ковид"-сертификата

Экс-депутату Надежды Савченко и ее сестре Вере Савченко вручили подозрение из-за подделки COVID-сертификатов.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

"Надежде Савченко и ее сестре Вере вручили подозрение за использование поддельного COVID-сертификата, с которым они пытались попасть в Украину. Хочу отметить, все нарушающие Закон должны быть готовы понести ответственность! Независимо, вы Герой Украины, или экс-нардеп, или просто гражданин", — написал глава МВД.

Денис Монастырский также добавил, что в Украине работают специальные мобильные группы, проверяющие на подлинность COVID-сертификаты и ПЦР-тесты.

"Пограничники используют специальное оборудование, которое обнаруживает такие фейковые документы. Только в течение этой недели по фактам подделки результатов ПЦР-тестов, сертификатов о вакцинации от COVID-19, начато 59 уголовных производств", — сообщил Монастырский.

Напомним, аэропорт "Борисполь" пограничники обнаружили у двух женщин с поддельными COVID-сертификатами. Одной из нарушительниц является бывшая народная депутат Надежда Савченко.

Депутат же отрицает свою причастность к использованию фальшивого документа.

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