Экс-диакон УПЦ МП зарабатывал на мобилизации тысячи долларов: он придумал хитрую схему побега за границу

СБУ в Одесской области задержала экс-диакона УПЦ МП, который зарабатывал на мобилизации. Мужчина за 4500 долларов вносил уклонистов в список миссионеров, чтобы те могли уехать за границу.

Об этом сообщили в СБУ.

По данным следствия, экс-диакон УПЦ МП помогал мужчинам избегать мобилизации и убегать за границу.

"Для реализации сделки фигурант подделывал "списки миссионеров", которые якобы от имени руководителя епархии должны ехать за границу по делам религиозной общины. Затем злоумышленник подавал фальшивые документы в Госслужбу по этнополитике и свободе слова за надуманной аргументацией о необходимости выезда псевдоклириков за границу" – говорится в сообщении.

Задержание эксдиакона / Фото: СБУ

Стоимость такой "услуги" составляла от 4500 долларов — все зависело от срочности и финансовых возможностей уклонистов. Его задержали правоохранители при попытке перевести за границу 6 мужчин. Во время обысков у него изъяли технику и наличные деньги.

"Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств правонарушения", — говорится в сообщении.

Изъята техника и наличные деньги / Фото: СБУ

Напомним, в Закарпатской области пограничники Мукачевского отряда задержали 56 мужчин, которые попытались незаконно пересечь границу в Венгрию и Румынию.

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