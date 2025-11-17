ТСН в социальных сетях

Ракеты "Фламинго": экс-директор ЦРУ вошел в совещательный совет компании-производителя

Главный технический директор Fire Point Ирина Терех объяснила, что решение о создании совещательного совета приняли, когда компания начала превращаться в крупную международную структуру. По ее словам, назначение Помпео — большая честь для Fire Point.

Майк Помпео

Майк Помпео / © ТСН.ua

Бывший глава ЦРУ и экс-государственный секретарь США Майк Помпео присоединился к вновь совещательному совету украинской оборонной компании Fire Point. Стоит отметить, что компания производит крылатые ракеты «Фламинго».

Об этом сообщает AP.

Руководство компании сообщило агентству, что совет был сформирован 12 ноября в рамках ужесточения корпоративных стандартов. Еще три человека присоединятся к совету директоров.

Главный технический директор Fire Point Ирина Терех объяснила, что решение о создании совещательного совета приняли, когда компания начала превращаться в крупную международную структуру. По ее словам, назначение Помпео — большая честь для Fire Point.

Ранее издание Kyiv Independent написало, что НАБУ якобы расследует деятельность ведущей украинской компании по производству дальнобойных беспилотников Fire Point, производящей ракеты «Фламинго», из-за возможных обеспокоений введением правительства в заблуждение по поводу ценообразования и поставок. Согласно сообщению, также проводится расследование в отношении совладельца «Квартала 95» Тимура Миндича как предполагаемого конечного бенефициара компании.

Терех подчеркнула, что Fire Point «нечего скрывать» и полностью сотрудничает с НАБУ, предоставляя всю запрашиваемую информацию. Компания также заказала независимый международный аудит, чтобы снять подозрения в ценообразовании и производственных процессах.

Напомним, эксперт по вопросам авиации Константин Криволап сообщил, что дальнобойная украинская ракета «Фламинго» на самом деле является дроном с габаритами ракеты.

