Экс-директора научного учреждения приговорили к восьми годам с конфискацией имущества за взятку в $500 тысяч

Экс-директора научного учреждения приговорили к восьми годам с конфискацией имущества за взятку в $500 тысяч

Приговор суда может быть обжалован в течение 30 дней с момента его оглашения.

Высший антикоррупционный суд приговорил бывшего директора Института агроэкологии и природопользования НАН Украины Ореста Фурдычко к восьми годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными обязанностями, сроком на 3 года и конфискацией имущества.

Об этом в пятницу, 30 июля, сообщили в пресс-служба САП.

"30 июля 2021 года коллегия судей Высшего антикоррупционного суда объявила приговор, которым бывший директор Института агроэкологии и природопользования НААН Украины признан виновным в вымогательстве и получении неправомерной выгоды за выделение под строительство земельных участков, принадлежащих Института", — говорится в сообщении.

Отмечается, что приговор Высшего антикоррупционного суда может быть обжалован в течение 30 дней с момента его оглашения.

Напомним:

При получении взятки в 300 тыс. долларов был задержан директор одного из научно-исследовательских учреждений и его сообщник. Операцию по задержанию провели 30 декабря 2017 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Общая сумма взятки должна была составить 500 тыс. долларов, а 300 тыс. долларов — это была только первая часть.

По данным следствия, директор учреждения в сговоре с другим лицом требовали неправомерную выгоду в размере 500 тыс. долларов США для якобы передачи руководству Национальной академии аграрных наук Украины. Сумма предусматривалась за беспрепятственное выполнение договора о совместной деятельности между указанным научно-исследовательским учреждением и предприятием.

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