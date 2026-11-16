Экс-генпрокурор Кравченко взорвался новыми обвинениями в отношении НАБУ и САП

Бывший генеральный прокурор Руслан Кравченко / © ТСН

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Бывший генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил о подготовке серии новых публикаций, в которых обещает обнародовать подробности и документы о возможных коррупционных связях в антикоррупционной системе. Он также повторил обвинения в адрес НАБУ и САП, утверждая, что во время обысков в Офисе генерального прокурора (ОГП) правоохранители якобы похитили материалы уголовного производства.

Об этом Кравченко сообщил в своем Telegram-канале, анонсировав видео с пояснениями и новые материалы.

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«Я давно обещал продолжение. Время пришло. Можно долго снимать фильмы о коррупции среди силовиков, можно громко винить их в преступлениях. Я предлагаю другое: просто и спокойно объяснить, что вы сейчас увидите и услышите», — написал он.

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По словам эксгенпрокурора, речь идет не только об адвокатах, которые якобы использовали профессиональную деятельность для договоренностей с правоохранительной системой. Кравченко утверждает, что к этим историям причастны люди из окружения руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а договоренности якобы происходили при его посредничестве.

Отдельно он заявил, что документы, касающиеся этого дела, были угнаны из Офиса генпрокурора во время обысков НАБУ и САП. По его версии, именно ради этих материалов правоохранители проводили следственные действия в ОГП несколько месяцев назад.

Кравченко также утверждает, что ранее сообщил о подозрениях в соответствующих производствах, однако со временем записи о них якобы незаконно удалили из государственного реестра.

Он подверг критике антикоррупционные органы и активистов за отсутствие публичной реакции на эти обвинения. По мнению эксгенпрокурора, огласка вокруг операции «Карфаген» может отвлекаться от возможных злоупотреблений со стороны руководства НАБУ и САП и их ближайшего окружения. Также он назвал медийное освещение этого дела возможным инструментом мести за материалы, обнародование которых якобы пыталось не допустить.

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«Итак, впереди серия публикаций. Конкретные эпизоды и происшествия. Чтобы каждый мог самостоятельно оценить, существует ли связь между этими событиями, операцией Карфаген и последующими уголовными производствами», — анонсировал Кравченко.

Громкий скандал по поводу эксгенпрокурора Кравченко: что известно

Тем временем эксгенпрокурор Руслан Кравченко уехал из Украины и зарегистрировался в Вене.

Напомним, 4 сентября НАБУ и САП проводили обыски в Офисе генерального прокурора. Тогда Руслан Кравченко заявлял, что следственные действия могли быть связаны с попыткой получить материалы производств в отношении представителей антикоррупционных органов.

Однако руководитель НАБУ Семен Кривонос отрицал изъятие материалов уголовных производств. По его словам, во время обысков детективы забрали только справку по так называемым контрразведывательным делам в отношении работников бюро.

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14 сентября Кравченко сообщил о подозрении директору НАБУ Семену Кривоносу. В то же время в Офисе генпрокурора заявили, что уголовного производства в отношении руководителя бюро не существует, а соответствующая запись в ЕРДР была отменена.

29 сентября президент Владимир Зеленский исключил бывшего генерального прокурора Руслана Кравченко из состава СНБО.

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