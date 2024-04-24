Экс-глава МИД эмоционально высказался о прекращении предоставления консульских услуг украинским мужчинам за рубежом

Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко прокомментировал инициативу МИД по остановке консульских услуг для украинских мужчин за рубежом и ответил, насколько законно такое нововведение.

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко поддержал решение МИД о прекращении предоставления консульских услуг находящимся за рубежом украинским мужчинам.

В интервью NV он выразил уверенность, что руководство МИД действует в рамках закона.

"Я думаю, что министр Кулеба действует в рамках закона, потому что принят новый закон, требующий изменения определенных процедур, и эти процедуры меняются. Думаю, что уже кто-кто, а МИД обычно держится буквы закона", — заявил Огрызко.

Он отметил, что, хотя закон о мобилизации вступит в силу через месяц, но есть процедуры, которыми руководствуется МИД, и "эти процедуры, как и законодательство в целом, подлежат определенным изменениям в контексте того, что изменяется само законодательство".

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Владимир Огрызко отметил, что оставшиеся в Украине люди платят налоги, и с этих налогов государство имеет возможность делать то, что нужно для защиты государства.

"А десятки и тысячи, а может и сотни тысяч мужчин сегодня за границей прекрасно себя чувствуют, патриотически размахивая флажками на футбольных матчах, но почему-то не хотят приехать и помочь Украине. Или это очень морально? Очень соответствует тем современным реалиям, которые мы с вами ежедневно и каждую ночь переживаем? Разве нельзя задать вопрос в таком ключе?" — подчеркнул экс-глава МИД.

По его словам, для консульских сотрудников нужны четкие инструкции относительно того, каким образом действовать дальше, поскольку предыдущий закон практически прекращает свое действие через несколько дней, "а для проработки подаваемых заявок требуется определенное время и возникает правовая коллизия".

Он подчеркнул, что, по его мнению, юристы в МИДе очень детально изучили все законодательные и подзаконные акты для того, чтобы действовать именно таким образом. Кроме того, Огрызко отметил еще и вопрос морального характера.

"Меня, например, возмущает, когда [за границей] сидят здоровые мужчины, которые здесь могут работать. Не обязательно идти на фронт, они могут работать где угодно. Могут делать дроны, работать в системе ВПК, в конце концов готовить для наших защитников еду, чтобы они хотя бы раз в день имели горячую еду, когда сидят в мокрых окопах и защищают нас с вами. Нет, они выбрали другую логику. Такой подход абсолютно аморален", — заявляет экс-министр.

Напомним, с 23 апреля консульства Украины прекратили предоставление услуг мужчинам призывного возраста. Теперь они смогут только оформлять документы для возвращения в Украину.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что поручил диппредставительствам Украины за границей "принять меры по возобновлению справедливого отношения к мужчинам мобилизационного возраста".

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