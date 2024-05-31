Экс-глава МИД рассказал, как Путин матерился на переговорах по Украине

Президент РФ Владимир Путин на переговорах по Украине использовал нецензурную лексику. Это была реакция на предложение по урегулированию войны.

Об этом рассказал экс-глава МИД Вадим Пристайко.

"За столом сидели еще три лидера государственных и их министры. И он (Путин – ред.) взорвался, хлопнул по столу ладонью громко. Не знаю, сколько в этом было актерской игры или реальных эмоций. Не часто, но лидеры это делают. В принципе переговоры происходят не точно так, как в фильме "Дипломат", но иногда определенная эмоциональность все же проявляется. Это было сделано как спонтанная реакция для акцентирования определенных вещей в переговорах", – заметил бывший глава МИД.

Ранее Портников предостерег относительно "мирных" переговоров с РФ. Так, переговоры с агрессором и заморозка конфликта имеют ряд рисков для нашего государства. Россия найдет способ снова начать "СВО".

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