Экс-глава Николаевской окружной прокуратуры приговорен к пожизненному заключению за госизмену

Бывший руководитель Николаевской окружной прокуратуры признан виновным в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Суд назначил ему наказание – пожизненное лишение свободы с конфискацией надлежащего имущества.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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В суде прокуроры доказали, что в начале марта 2022 года бывший руководитель окружной прокуратуры по собственной инициативе способствовал государству-агрессору в ведении войны против Украины.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Управления СБУ в Николаевской области.

По данным правоохранителей, эксруководитель Николаевской окружной прокуратуры Николай Герман передавал спецслужбам РФ по заданию кураторов информацию о последствиях обстрелов Николаевщины, количестве погибших и раненых, паролях для прохождения блокпостов, персональных данных военнослужащих, фиксировал работу ГСЧС по ликвидации обстрелов, собирал и предоставлял информацию о месте военных подразделений.

Напомним, ранее сообщалось, что Служба безопасности разоблачила еще одного приспешника кафиров в Николаевской области. Российская спецслужба привлекла мужчину к негласному сотрудничеству еще в начале этого года.

Кроме того, мы ранее информировали, что СБУ сообщила подозрение еще 8 коллаборантам, которые скрываются на оккупированных территориях.

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