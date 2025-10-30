ТСН в социальных сетях

Экс-глава "Укрэнерго" Кудрицкий вышел из СИЗО: фото

Защитник бывшего чиновника сообщил, что залог внесла компания, не связанная с Кудрицким.

Владимир Кудрицкий

Экс-глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий

После внесения залога в размере 13,7 млн грн бывший глава НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий вышел из следственного изолятора, где его удерживали по подозрению в мошенничестве. Такое решение накануне, 29 октября, принял Печерский районный суд города Киева.

Фото освобожденного из-под стражи экс-чиновника опубликовал народный депутат Ярослав Железняк.

На судебном заседании обвинение просило содержать Кудрицкого под стражей, поскольку он, как отец троих малолетних детей, может беспрепятственно выехать за границу.

В то же время четверо нардепов заявили о желании взять экс-главу «Укрэнерго» на поруки.

Народный депутат Ярослав Железняк в подписи к фото освобожденного из-под стражи Владимира Кудрицкого назвал историю с его арестом «дикой во всех аспектах».

/ © Telegram-канал Ярослава Железняка

© Telegram-канал Ярослава Железняка

Ранее народный депутат утверждал, что никаких убытков государству Кудрицкий не нанес. Мол, тендер, который стал причиной уголовного производства, проводили под банковскую гарантию и банк вернул «Укрэнерго» уплаченный аванс на сумму более 13 миллионов гривен.

По информации «Суспільного», которую предоставил защитник экс-чиновника, залог внесла компания, не связанная с Кудрицким. Вчера его отправили под стражу по подозрению в мошенничестве. Сторона защиты планирует подать апелляцию на решение суда.

После внесения залога на бывшего главу НЭК «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого возлагаются несколько обязанностей.

В частности, он не имеет права покидать населенный пункт, где зарегистрирован или проживает, без разрешения следователя, прокурора или суда.

Кудрицкий обязан сообщать об изменении места жительства или работы, воздерживаться от общения с лицами, определенными следственным судьей, а также сдать на хранение свой загранпаспорт и другие документы, которые дают право на выезд из Украины.

Кроме того, он будет обязан носить электронное средство контроля. Срок действия этих обязанностей определен до 28 декабря 2025 года включительно в пределах срока досудебного расследования.

Напомним, 28 октября сотрудники ГБР задержали Владимира Кудрицкого и сообщили о подозрении львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу. По версии следствия, Кудрицкий с Гринкевичем могли завладеть средствами государственной компании во время тендера на реконструкцию объектов энергосистемы еще в 2018 году.

