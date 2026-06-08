Бывший глава Верховного Суда получил тюремный срок: детали сделки со следствием

Экс-глава Верховного Суда Украины Всеволод Князев / © Facebook/Спеціалізована антикорупційна прокуратура

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Высший антикоррупционный суд 8 июня утвердил сделку о признании виновности между прокурором САП и экс-главой Верховного Суда Всеволодом Князевым, которого в мае 2023 года разоблачили на получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура. Там не назвали имени судьи, но из контекста понятно, что речь идет именно о Князеве.

Обвиняемый полностью признал вину в совершении инкриминируемого преступления, согласился дать обличительные показания в отношении соучастников и принял условия относительно реального срока заключения и конфискации имущества.

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Приговор Всеволоду Князеву

Приговором ВАКС Князев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины. Суд назначил ему такое наказание:

пять лет заключения с реальным отбыванием наказания и запретом занимать должности в судебных и правоохранительных органах в течение трех лет;

конфискация квартиры и жилого дома;

конфискация более 200 тыс. долл. личных средств;

специальная конфискация 1 248 700 долл., которые были предметом неправомерной выгоды.

Кроме этого, согласно договоренностям сторон, экс-глава суда перечислит в поддержку ВСУ через фонд «Повернись живим» 1 104 600 долл.

В САП отметили, что соглашение о признании виновности является действенным и эффективным инструментом достижения правосудия. Это не способ избежать ответственности или «откупиться», как иногда ошибочно воспринимается обществом, а осознанный механизм для достижения баланса между интересами государства и принципами правосудия.

Напомним, экс-главу Верховного Суда разоблачили в мае 2023 года во время получения взятки в особо крупном размере. В августе 2024 года ВАКС начал рассмотрение дела Князева. Его обвинили в получении 2,7 млн долл. взятки за принятие решения в пользу Константина Жеваго — совладельца финансово-промышленной группы «Финансы и кредит».

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