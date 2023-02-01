Экс-главе департамента Минобороны объявили подозрение в покупке некачественных бронежилетов на 100 млн грн

По данным СБУ, чиновник закупил для ВСУ бронежилеты, которые не могут должным образом защитить украинских воинов.

Бывшему руководителю Департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Министерства обороны Украины сообщили о подозрении в растрате государственных средств.

Об этом сообщили в СБУ.

По материалам следствия, это должностное лицо закупило для ВСУ почти 3 тыс. бронежилетов более чем на 100 млн грн. Впрочем, по данным нескольких независимых экспертиз, эти изделия не соответствуют требованиям IV класса бронежилетов и не могут должным образом защитить украинских воинов.

Фото: Служба безопасности Украины

В настоящее время чиновнику объявили о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований);

ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);

ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц).

ЗАа совершенное ему грозит наказание – лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

СБУ отзвала эту партию некачественных бронежилетов на склады Минобороны.

Кроме того, СБУ пытается установить чиновников в секторе безопасности и обороны, которые могут быть причастны к противоправной деятельности.

Напомним, в среду, 1 февраля, к многим украинским чиновникам и экс-чиновникам пришли правоохранители с обысками. Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия анонсировал "весенние посадки". Это, в частности, касается скандала с Минобороны и авиакатастрофой в Броварах.

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