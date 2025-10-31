Экс-главу ГФС Романа Насирова осудили: что известно о приговоре

Роман Насиров

Бывший руководитель Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Роман Насиров приговорен к 6 годам лишения свободы.

Об этом стало известно с трансляция заседания и сообщает Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и САП.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) признал Романа Насирова виновным в злоупотреблении служебным положением. Это злоупотребление нанесло государству ущерб в размере более 2 миллиардов гривен. Кроме заключения суд назначил эксфискалу штраф в размере 17 тысяч гривен и запретил занимать государственные должности в течение трех лет. Насирова взяли под стражу прямо в зале суда.

За что осудили?

По данным следствия, Роман Насиров в 2015-2016 годах принимал незаконные решения в пользу газоснабжающих предприятий, связанных с бывшим народным депутатом Александром Онищенко.

Насиров, в нарушение законной процедуры, предоставлял этим компаниям (ООО «Фирма „Хас“, ООО „Карпатнадраинвест“, ООО „Надра Геоцентр“) необоснованные отсрочки по погашению налоговых долгов. Поэтому в государственный бюджет не поступило более 2 млрд грн обязательных платежей. Решение суда вступит в законную силу, если не будет обжаловано в апелляционном порядке в течение 30 дней.

Что известно о Романе Насирове

С 27 ноября 2014 года по 2 сентября 2015 года Насиров был народным депутатом Украины VIII созыва от партии «Блок Петра Порошенко». В Верховной Раде он возглавлял Комитет по налоговой и таможенной политике.

В мае 2015 года он был назначен Председателем Государственной фискальной службы (ГФС). Его работа в этой должности неоднократно сопровождалась критикой. Государственная карьера Насирова оборвалась 2 марта 2017 года, когда детективы НАБУ объявили о его задержании и предъявили обвинения в злоупотреблении служебным положением, что повлекло тяжкие последствия, а также в служебном подлоге.

Как сообщали корреспонденты ТСН, в четверг, 24 апреля 2025 года, Высший антикоррупционный суд принял решение заключить под стражу экспредседателя ГФС Романа Насирова. Его обвиняли в вероятном получении взятки в размере 722 млн грн за возмещение НДС компаниям бизнесмена Олега Бахматюка.

Затем Насиров добровольно мобилизовался в ВСУ, и поэтому его адвокат подал ходатайство об остановке уголовного производства. По информации общественной организации «Автомайдан», Насиров должен был служить в инженерно-саперной роте 101-й отдельной бригады охраны Генштаба ВСУ, которую неофициально называют «личной бригадой» Сырского. Однако Военная служба правопорядка взялась за проверку этого факта, а командир признал приказ о мобилизации Насирова противоправным и отменившим его.

Раньше мы писали, что Насиров, Сольвар, Журило, Зонтов, Цвигун и еще полсотни других печально известных дельцов пошли воевать. Вроде бы. Настоящая «коррупционная рота», состоящая из подсудимых хапуг: с помощью мобилизации они пытаются избежать ответственности — суда, приговора или тюрьмы.