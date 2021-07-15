Экс-главу КСУ Тупицкого вызвали в Офис генпрокурора для вручения подозрения

Тупицкий должен появиться в ОГП 16 июля в 11:00.
Бывшему главе Конституционного суда Украины Александру Тупицкому прислали повестку о вызове в Офис генпрокурора для вручения подозрения в уголовном производстве.
Об этом вечером в среду, 14 июля, на своей странице в Facebook сообщил адвокат экс-главы КСУ Ростислав Кравец
"В 21:55 доставили повестку с нарушением норм УПК. На завтра вызывают для вручения нового подозрения. Самого подозрения, правда, еще нет, но к утру планируют написать, — указал защитник. — А что за дело? За решение 27.10.2020. Заявитель — нардеп ("Голоса" Ярослав. — Ред.) Юрчишин".
В документе отмечается, что Тупицкий должен появиться в ОГП 16 июля в 11:00 "для участия в процессуальном действии — вручении уведомления о подозрении в уголовном производстве N 62020000000000862 от 30.10.2020".
Накануне Верховный Суд Украины признал незаконным и противоправным указ президента Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного суда.
В Офисе президента заявили о намерении обжаловать решение Верховного суда.
Как сообщалось, 27 марта 2021 года Владимир Зеленский уволил Тупицкого с должности судьи КСУ. Президент своим решением отменил указ о назначении Тупицкого судьей Конституционного суда Украины, который еще в мае 2013 года подписал тогдашний президент Виктор Янукович.