Экс-главу "Укрэнерго" Кудрицкого будут держать под стражей - решение суда

Бывшего главу правления «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого будут содержать под стражей во время досудебного следствия. Такое решение принял Печерский районный суд города Киева.

Об этом из судебного зала сообщила корреспондент ТСН Мария Васильева.

Суд избрал для экс-руководителя «Укрэнерго» меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 13,7 млн грн.

Обвинение в ходатайстве в суд просило содержать Кудрицкого под стражей, поскольку он как отец троих малолетних детей может беспрепятственно выехать за границу.

В то же время четверо нардепов заявили о желании взять экс-главу «Укрэнерго» на поруки.

По словам народного депутата Ярослава Железняка, никаких убытков государству Кудрицкий не нанес. Мол, тендер, который стал причиной уголовного производства, проводили под банковскую гарантию и банк вернул «Укрэнерго» уплаченный аванс на сумму более 13 миллионов гривен.

Напомним, накануне работники ГБР задержали Кудрицкого и сообщили о подозрении львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу. По версии следствия, Кудрицкий с Гринкевичем могли завладеть средствами государственной компании во время тендера на реконструкцию объектов энергосистемы еще в 2018 году.