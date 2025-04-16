Экс-голове Броварской РГА, который под хмельком сбил четырех человек, отменили приговор — что известно

Владимир Майбоженко совершил ДТП с четырьмя пострадавшими

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Экс-главе Броварской РГА, совершившему ДТП с четырьмя пострадавшими, отменили приговор, ведь дело снова будут рассматривать.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Ранее Броварской районный суд вынес решение оштрафовать Майбоженко на 34 тыс. грн, а также на три года лишить права управлять автомобилем. Кроме этого, экс-чиновник должен был уплатить 31 тыс. грн на судебные экспертизы и другие судебные издержки.

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Тогда же суд решил вернуть Майбоженко его машину марки Volvo, которая хранилась на штрафплощадке.

Киевский апелляционный суд удовлетворил жалобу прокурора на приговор Броварского горрайонного суда и назначил рассмотрение дела в суде.

Напомним, 27 апреля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский уволил Владимира Майбоженко с должности главы Броварской райгосадминистрации после того, как тот в нетрезвом состоянии сбил четырех человек.

Накануне в Броварах Владимир Майбоженко под хмельком влетел на авто в толпу, в результате чего четыре человека получили травмы. ДТП он совершил на собственном автомобиле Volvo.

Драгер показал в крови мужчину — 2,31 промилле алкоголя. По информации Киевской ОВА, в ДТП в Броварах пострадали: 32-летняя мама с дочерью 2,5 года, а также двое мужчин 29 и 26 лет.

Тогда Шевченковский суд Киева избрал Майбоженко безальтернативную меру пресечения — содержание под стражей сроком на два месяца.

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