Экс-голову ОВА подозревают в хищении более 280 млн грн на ремонте дорог во время войны

Кроме Резниченко, подозрение по ч. 2 ст. 364 УКУ получили еще 4 человека.

Бывший глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко получил подозрение в причастности к оборудке во время ремонта дорог, нанесшей ущерб на 286 млн грн.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

В сообщении правоохранителей не сообщают фамилии чиновника, однако указывают, что преступление было совершено должностным лицом в 2022 году. В это время должность главы Днепропетровской ОВА занимал именно Валентин Резниченко.

Кроме Резниченко, подозрение по ч. 2 ст. 364 УК получили также:

заместитель главы Днепропетровской ОВА;

руководитель департамента Днепропетровской ОВА;

начальник отдела дорожного хозяйства Днепропетровской ОВА;

руководитель субъекта хозяйственной деятельности.

В сообщении напомнили, что в 2022 году действующее в условиях военного положения законодательство позволяло первоочередное финансирование эксплуатационного обслуживания автомобильных дорог, а расходы на текущий и капитальный ремонт дорог были возможны только в последнюю очередь.

Также читайте Кабмин уволил 4 заместителей министров и 5 глав ОВА: среди них Кулеба и Резниченко

"По данным следствия, подозреваемые с целью получения возможности первоочередного финансирования, а также во избежание необходимости разработки проектной документации, проведения ее экспертизы и осуществления технического надзора заменили в соответствующих документах сведения о необходимости проведения текущего и капитального ремонта дорог на необходимость их эксплуатационного обслуживания", – объяснили содержание сделки в САП.

Следователи установили, что таким образом расходы безосновательно были увеличены до 1,5 млрд. гривен и на эту сумму были заключены договоры на выполнение соответствующих работ с компанией, связанной с главой Днепропетровской ОГА.

Как установила экспертиза, компания завысила стоимость материалов на сумму более 286 млн грн.

"Часть этих средств в дальнейшем вывели на счета других компаний, связанных с топ-чиновником [Валентином Резниченко] и его заместителем", — сообщили в САП.

Правоохранители изучают возможную легализацию незаконно полученных средств и устанавливают причастность к преступлению других людей.

Подробности скандального ремонта дорог

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство в ноябре 2022 года после публикаций журналистских расследований проекта "Схемы" и "Украинской правды".

Журналисты тогда писали, что в Днепропетровской области частная компания "Стройинвест Инжиниринг", которая связана с председателем ОВА Валентином Резниченко, получила 1,5 млрд гривен на ремонт дорог в регионе.

Совладелицей компании является фитнес-тренер Яна Хланта, которую несколько источников из властных кругов Днепропетровщины назвали девушкой Резниченко. Они вместе много путешествовали за границу. Кроме того, Хланта пользовалась автомобилем Розниченко и получала зарплату в его фирме.

Другая половина компании из-за приближенного связана с бизнесменами-братьями Дубинскими, которых США официально объявили в розыск по подозрению в финансовых махинациях.

Напомним, в декабре 2022 года в Днепре состоялись обыски у фигурантов уголовного дела, связанного с "Большой стройкой", среди которых — председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Читайте также: