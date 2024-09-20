Экс-командир воинской части и "бизнесвумен" вместе разворовали 140 млн гривен: детали аферы

В результате расследования была разоблачена очередная мошенническая схема, связанная с закупкой некачественного военного обмундирования для армии.

Правоохранители разоблачили еще одну мошенническую схему в армии. Подозрения получили бывший командир воинской части восточного региона и его сообщница.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

По данным следствия, с января по март 2023 года подозреваемые, используя свое служебное положение, из корыстных мотивов действовали для незаконного обогащения предприятия за счет бюджетных средств.

Женщина поставляла военное обмундирование, которое не отвечало требованиям — его невозможно было использовать по назначению. Командир части, халатно отнесшись к исполнению своих служебных обязанностей, принял этот товар по расходным накладным.

Экскомандир воинской части из "бизнесвумен" разворовали вместе 140 млн гривен / Фото: Государственное бюро расследований

Сумма ущерба государству составляет почти 140 млн гривен.

В ходе обысков у фигурантов нашли 20 700 долларов, 7 100 евро, 231 тысячу гривен, мобильные телефоны, записные книжки и документацию.

Экс-командиру объявили о подозрении за халатное отношение к военной службе (ч. 4 ст. 425 УК Украины), экс-директору ООО — за мошенничество (ч. 5 ст. 190 УК Украины).

Напомним, правоохранители из Бюро экономической безопасности обнаружили "черную кассу" поставщика продуктов для Минобороны. Было изъято более 4,7 млн евро неучтенной налички.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.