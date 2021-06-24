Экс-командира луганского "Беркута" осудили на четыре года: он скрывается в "ЛНР"

Экс-командира луганского "Беркута" осудили на четыре года: он скрывается в "ЛНР"

Валерий Костенко с 2015 года находится в розыске.

Бывшего командира спецподразделения "Беркут" в Луганске Валерия Костенко заочно приговорили к четырем годам лишения свободы.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

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Отмечается, что Костенко объявили приговор по делу об избиении митингующих и журналистов перед Черкасской ОГА в январе 2014 года. Прокуратура доказала, что он приказал своим подчиненным применять к участникам митинга спецсредства, а также задерживать людей. Таким образом "беркутовца" признали виновным по статьям о превышении служебных полномочий и препятствовании деятельности журналистов.

Следует дауважиты, что Валерий Костенко с 2015 года находится в розыске. С начала войны в Донбассе луганский "Беркут" перешел на сторону боевиков. По данным правоохранителей, он находится на территории "ЛНР", где возглавляет одно из подразделений так называемой "народной милиции "ЛНР".

Как сообщалось, 14 июня двух экс-беркутовцев осудили к трем годам тюрьмы. Это первый реальный приговор работникам спецподразделения по делам Майдана, но отбывать наказание они не будут — потому, что истек срок давности. Виктора Эйсмонта и Владимира Мохоня Шевченковский суд столицы признал виновными в превышении власти или служебных полномочий совершенное группой лиц, сопровождалось насилием.

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