Экс-командиру севастопольского "Беркута", ставшему сенатором в РФ, сообщили о подозрении — ДБР

Кроме того, о подозрении сообщили трем его подчиненным.

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему командиру севастопольского "Беркута" и трем его подчиненным, после совершенных ими убийств активистов Майдана в Киеве.

Об этом сообщает ДБР.

По данным ведомства, предатели на протяжении 2013-2014 годов вместе со спецназначенцами других подразделений "Беркута" принимали участие в силовом противодействии мирным акциям протеста в Киеве.

"Экс-командир даже заявлял в СМИ об участии в расстреле безоружных активистов Майдана. При его непосредственном участии были убиты трое участников акций протеста, 15 гражданам нанесены тяжкие телесные повреждения, 60 — средней тяжести, 126 — легкие телесные повреждения. Подозреваемые в последние дни правления беглого президента Виктора Януковича вместе со своими коллегами охраняли Администрацию президента, а в ночь с 20 на 21 февраля 2014 года дополнительно получили 40 автоматов Калашникова", — говорится в сообщении ведомства.

После побега экс-президента Виктора Януковича и победы Революции достоинства злоумышленники с оружием вернулись в Севастополь. На полуострове, узнав о расформировании "Беркута", экс-командир скрылся в кардиологическом отделении больницы и стал ожидать прихода российских агрессоров в Крым.

После начала захвата россиянами полуострова он начал вербовать бывших подчиненных для перехода на службу врагу и содействия РФ в дальнейшей оккупации полуострова.

По указанию экс-командира подозреваемые дежурили на блокпостах всех автодорог, ведущих с материковой части к полуострову. Бывшие "беркутовцы" без всяких полномочий осматривали транспортные средства, проверяли документы у въезжавших на полуостров граждан, не допускали туда международных наблюдателей, журналистов, правоохранителей и военных, чем помогли России захватить Крым.

Подозреваемые получили должности в захватнических органах псевдовласти, а экс-командир севастопольского "Беркута" был избран сенатором в Совет Федерации РФ.

Фигурантам заочно сообщили о подозрении за завладение огнестрельным оружием, государственную измену и умышленные действия с целью изменения границ территории Украины (ч. 2 ст. 262, ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины), максимальное наказание за которые – 15 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что СБУ задержала предателя в Николаевской области, который помогал оккупантам.

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