Экс командующему ОТУ "Харьков" Галушкину избрали меру пресечения — подробности из зала суда

По ходатайству обвинения суд арестовал Галушкина без права внесения залога.

В Печерском райсуде вечером пятницы, 24 января, завершилось заседание по избранию меры пресечения бригадному Генералу Юрию Галушкину, после его повторного задержания.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua из зала суда.

По решению суда бывшего командующего ОТУ "Харьков" генерала Юрия Галушкина заключили под стражу без права внесения залога.

Защита Галушкина заявила, что планирует обжаловать приговор.

Галушкин готов вернуться на фронт даже рядовым! Детали из зала суда

Напомним, бригадный генерал и бывший командующий ОТУ "Харьков" Юрий Галушкин, обвиняемый в ненадлежащей обороне Харьковской области, заявил, что готов вернуться на фронт рядовым солдатом.

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