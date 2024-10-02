Экс-командующий Сил обороны Наев рассказал о своем родном брате, который работает на оккупационные власти

Бывший командующий Сил обороны и Герой Украины генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что раз общался со своим родным братом, проживающим в оккупированном Симферополе, летом 2021 года.

Об этом украинский генерал-лейтенант ответил в интервью Эспрессо.

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Добавим, что мужчина работает в региональном подразделении пенсионного фонда России.

"Каждый избрал свой путь, он его выбрал. Каждый двигается своим путем, я двигаюсь по пути военного генерала в составе Сил обороны Украины, у него такой путь, что он находится на временно оккупированной территории Автономной республики Крым, это его путь. Не общаюсь, не интересуюсь, информации нет", — сказал Наев.

На вопрос журналиста, знает ли Наев о судьбе своего брата на оккупированной территории, он ответил: "Сейчас совершенно не знаю".

Напомним, генерал Наев оценил, есть ли угроза наступления со стороны Беларуси.

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