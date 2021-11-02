Экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош стал советником главнокомандующего ВСУ

С июля 2021 года ВСУ возглавляет Валерий Залужный, сменивший на этом посту Руслана Хомчака.

Бывший лидер "Правого сектора", экс-нардеп и командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош стал советником главнокомандующего ВСУ.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook 2 ноября.

"Приказом генерал-лейтенанта Валерия Залужного назначен советником главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. Спасибо за доверие!", — написал Ярош.

Дмитрий Ярош - бывший лидер организации "Правый сектор" (2014-2015), командующий Украинской добровольческой армией. Народный депутат Украины VIII созыва. В Верховной Раде не вошел ни в одну фракцию и был заместителем председателя Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

Украинские добровольцы не нарушают правил ведения войны - Дмитрий Ярош

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