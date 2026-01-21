Экс-мэр Одессы Геннадий Труханов больше не находится под арестом

Геннадий Труханов / © Facebook/Геннадий Труханов

В среду, 21 января, бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения — отныне он не находится под домашним арестом.

Об этом сообщил его адвокат Александр Лысак в комментарии «Суспільному».

По его словам, суд принял решение отменить домашний арест и снять с подозреваемого электронный браслет. Вместо этого экс-мэру Одессы назначена мера пресечения в виде личного обязательства.

Геннадий Труханов является одним из девяти подозреваемых по делу о служебной халатности, которая привела к гибели девяти человек во время непогоды 30 сентября. Фигурантам дела грозит до восьми лет заключения.

По версии следствия, мэр Одессы ненадлежащим образом исполнял свои обязанности, в частности не обеспечил надлежащее функционирование инженерных сетей города.

В частности, в обвинении говорится, что, несмотря на многолетние проблемы с подтоплениями, он не инициировал ремонт ливневой канализации и дренажных систем, а в день стихии не организовал оповещение населения.

Напомним, после объявления подозрения Геннадий Труханов заявил, что выдвинутые ему обвинения являются безосновательными. По его словам, все городские службы действовали в соответствии с инструкциями и отчитывались перед чиновниками.