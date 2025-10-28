Экс-меру Одессы Труханову сообщено о подозрении: что известно

Геннадий Труханов / © Facebook/Геннадий Труханов

Бывший городской голова Одессы Геннадий Труханов сообщен о подозрении.

Об этом сообщает «Общественное».

Об этом стало известно сегодня вечером, 28 октября. В настоящее время детали подозрения и объявивший ее правоохранительный орган уточняются.

Об объявлении о подозрении также сообщил украинский активист Сергей Стерненко.

Также в разных СМИ сообщается, что это связано с делом затопления города месяц назад. Кроме того, сообщают об обысках у сотрудников мэрии.

Геннадию Труханову сообщили о подозрении. / © Telegram / Сергей Стерненко

Как сообщили в Украинской правде, Геннадию Труханову, а также двум его заместителям вручено подозрение в служебной халатности. Дело касается небрежного отношения к исполнению служебных обязанностей во время масштабного наводнения в городе 30 сентября. Следствие считает, что должностные лица не приняли надлежащих мер по предотвращению трагедии. Следствием непогоды и вероятной халатности чиновников стала гибель не менее 10 человек.

«По данным собеседников, вечером 28 октября Труханову и его 7-ми подчиненным вручили подозрение из-за непринятия мер до, во время и после трагедии с водой в Одессе. Также вручили ходатайство о применении меры пресечения», — пишет УП.

Геннадию Труханову сообщено о подозрении. / © Telegram / Сергей Стерненко

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский принял решение о ряде лиц, имеющих паспорта РФ. Да, они лишены украинского гражданства. Вероятно, речь шла о мэре Одессы Геннадии Труханове, экснардепе от ОПЗЖ Олеге Цареве и танцовщике балета Сергее Полунине.

Впоследствии мэр Одессы Геннадий Труханов отреагировал на решение президента Украины Владимира Зеленского о лишении его гражданства. Он настроен обжаловать его.

По информации СБУ, по состоянию на сегодняшний день Геннадий Труханов является гражданином РФ и имеет действующий загранпаспорт страны-агрессора.

В Одессе после того, как СБУ опубликовала информацию о наличии у мэра Геннадия Труханова российского паспорта, к исполнению обязанностей главы города стал секретарь городского совета Игорь Коваль. О возложении на него эти обязанности сообщены на официальном сайте Одесского городского совета.

Президент Владимир Зеленский принял решение о создании Одесской городской военной администрации (МВА). Руководить ключевым южным регионом был назначен бригадный генерал Сергей Лисак, до этого возглавлявший Днепропетровскую ОВА.

Также эксмеру Одессы Геннадию Труханову готовились объявить новое подозрение, касающееся преступления в сфере хозяйственной деятельности.