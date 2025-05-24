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- Украина
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Экс-министр экономического развития мобилизовался в Нацгвардию
Эксминистр экономики правительства Яценюка Павел Шеремета мобилизовался в армию.
Бывший министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета мобилизовался в ряды Сил обороны Украины.
Об этом он сообщил в Facebook 23 мая.
Шеремета сообщил, что будет служить в Национальной гвардии, однако не указал бригаду, подразделение и свою должность.
Напомним, Павел Шеремета был назначен на должность министра экономического развития и торговли в правительстве Арсения Яценюка 27 февраля 2014 года. В сентябре 2014-го он ушел в отставку из-за конфликта по кадровым решениям в правительстве.
Шеремета является основателем Киево-Могилянской бизнес-школы и бывшим президентом Киевской школы экономики.
Ранее сообщалось, что военный журналист Юрий Бутусов мобилизовался в ряды Нацгвардии Украины.