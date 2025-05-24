Экс-министр экономического развития мобилизовался в Нацгвардию

Павел Шеремета. Архивное фото / © УНІАН

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Бывший министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета мобилизовался в ряды Сил обороны Украины.

Об этом он сообщил в Facebook 23 мая.

Шеремета сообщил, что будет служить в Национальной гвардии, однако не указал бригаду, подразделение и свою должность.

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Напомним, Павел Шеремета был назначен на должность министра экономического развития и торговли в правительстве Арсения Яценюка 27 февраля 2014 года. В сентябре 2014-го он ушел в отставку из-за конфликта по кадровым решениям в правительстве.

Шеремета является основателем Киево-Могилянской бизнес-школы и бывшим президентом Киевской школы экономики.

Ранее сообщалось, что военный журналист Юрий Бутусов мобилизовался в ряды Нацгвардии Украины.