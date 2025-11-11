Экс-министр экономики вышел из наблюдательного совета "Энергоатома": какая причина

Тимофей Милованов / © Право на владу

Бывший министр экономики Тимофей Милованов заявил о сложении полномочий члена Наблюдательного совета ГП «НАЭК „Энергоатом“». Причиной выхода он назвал бюрократию и «глубокую несостоятельность», чтобы адекватно отреагировать на коррупционные скандалы.

Об этом он сообщил в Facebook.

Свое решение Милованов объявил 11 ноября после того, как Наблюдательный совет не поддержал его инициативу по безотлагательным антикоррупционным шагам. Милованов подал официальное обращение о созыве внеочередного заседания с целью «обеспечить адекватную реакцию на ситуацию, сложившуюся вокруг компании» после заявлений НАБУ и журналистских расследований. Он предлагал принять два ключевых решения:

Временно отстранить всех должностных лиц, чьи имена фигурируют в материалах расследования, для обеспечения объективности процесса. Создать независимый Комитет по этике и комплаенсу для проведения полной проверки процедур закупок, финансовых операций и системы контроля с привлечением международных экспертов (forensic-аудита).

Милованов подверг жесткой критике реакцию коллег на заседании.

«Решение есть, но формальное. Все стало бюрократическим. Слушали команду, где 'все хорошо'. Нас часами убеждали, что угроз нет. Это глубокая несостоятельность… Я чувствую, что нас просто заговаривают. И не вижу ни у кого решительности, которую чувствую в себе… Ситуация с НАБУ должна была стать пробуждением для правления и Наблюдательного совета 'Энергоатома'. Пробуждение не произошло. Зато дремота и надежда, что как-то оно обойдется», — отметил Милованов.

Сообщение в Facebook. / © Скриншот

Эксминистр подчеркнул, что его попытки «наконец-то создать нормальный прозрачный комплаенс 'Энергоатома'» столкнулись с обсуждением «тендеров, процедур, еще каких-то уточнений в месяц» и смертью в бюрократии.

Напомним, ранее НАБУ обнародовало новую часть расследования случаев коррупции в государственном предприятии «Энергоатом». Руководитель «прачечной» Карлсон контролировал финансовые потоки, которые, как выяснилось, уходили на элитные квартиры и дома.

До этого, 10 ноября, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины устроили обыски у бизнесмена, совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича, министра юстиции Германа Галущенко, его эксрадника Игоря Миронюка , а также в компании «Энергоатом».

Впоследствии обнародовали новые детали спецоперации «Мидас». Детективы задокументировали, как участники организованной преступной группы передавали деньги бывшему вице-премьер-министру Украины, известному во внутреннем общении под кодовым именем Че Гевара.

А пока известно, эксвицепремьер Чернышев получил подозрение от НАБУ и САП в незаконном обогащении.