Экс-министр энергетики призвал украинцев готовиться к тяжелой зиме и "иметь план Б"

В некоторых областях ситуация с энергетикой может быть хуже, а где-то лучше.

Будет ли энергетическая ситуация зимой хуже предыдущей - это зависит, будет ли и как часто будет Россия бить по энергетической инфраструктуре. Однако нужно "иметь план Б".

Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал руководитель сектора "Энергетика" Офис эффективного регулирования, экс-министр энергетики Алексей Оржель (2019-2020).

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"Потенциально, это зависит от того, насколько часто россияне будут бить по энергетической инфраструктуре. Если они сосредоточат свои идары именно по сетям, по объектам генерации, ситуация действительно может быть плохой. На сегодня происходят именно подготовительные, чтобы найти альтернативные источники. То есть, это большие мобильные генераторы, которые должны заживить нашу критическую инфраструктуру. Чтобы была вода, тепло", — отметил он.

По его словам, в некоторых областях может быть хуже, а где-то — лучше, но "мы на сегодня должны готовиться, чтобы иметь огромные запасы резервов".

"К сожалению, элементарно не хватает средств, иногда – элемантарного оборудования, но у каждого должен быть план Б", - подчеркнул Оржель.

Будут ли свет и тепло следующей зимой

В Министерстве энергетики готовятся к сложному отопительному сезону. Там заявляют, что в тактике российской армии ничего не изменилось, и она будет обстреливать энергетические объекты и во время отопительного сезона 2023-2024 годов.

Напомним, директор Центра исследования энергетики Александр Харченко ответил, когда ждать массированных обстрелов врагом украинской энергосистемы.