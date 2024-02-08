Экс-министр образования Шкарлет подал жалобу на Комитет по этике, который обвинил его в плагиате

Сергей Шкарлет пожаловался на действия Комитета по этике, который обнаружил плагиат в его научной работе.
Бывший министр образования Сергей Шкарлет подал жалобу в Апелляционный комитет Нацагентства по обеспечению качества высшего образования. Экс-министр жалуется на действия Комитета по этике.
Об этом говорится в протоколе заседания.
Как отмечается, Сергей Шкарлет пожаловался на действия Комитета по этике, который выявил плагиат в его научной работе. При рассмотрении жалобы Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования приостановило его дело о плагиате.
Что этому предшествовало
В мае прошлого года экс-доцент Сумского государственного университета Олег Смирнов заявил, что научная диссертация бывшего министра на 24% состоит из плагиата. Шкарлет якобы "заимствовал" часть работы у российской ученой Силкиной.
Уже в декабре 2023 года Комитет по этике подтвердил наличие академического плагиата в диссертации Шкарлета.
Напомним, что министр образования и науки Сергей Шкарлет в собственноручно написанном заявлении об отставке допустил ошибку в написании собственной фамилии.
Читайте также:
- Будет ли военный билет в "Дії": что говорит Федоров
- Байден резко высказался о блокировании помощи Украине и обвинил Трампа
- В США Сенат рассмотрит помощь Украине без американской миграционной реформы