Экс-министр образования Шкарлет подал жалобу на Комитет по этике, который обвинил его в плагиате

Сергей Шкарлет пожаловался на действия Комитета по этике, который обнаружил плагиат в его научной работе.

Бывший министр образования Сергей Шкарлет подал жалобу в Апелляционный комитет Нацагентства по обеспечению качества высшего образования. Экс-министр жалуется на действия Комитета по этике.

Об этом говорится в протоколе заседания.

Как отмечается, Сергей Шкарлет пожаловался на действия Комитета по этике, который выявил плагиат в его научной работе. При рассмотрении жалобы Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования приостановило его дело о плагиате.

Что этому предшествовало

В мае прошлого года экс-доцент Сумского государственного университета Олег Смирнов заявил, что научная диссертация бывшего министра на 24% состоит из плагиата. Шкарлет якобы "заимствовал" часть работы у российской ученой Силкиной.

Уже в декабре 2023 года Комитет по этике подтвердил наличие академического плагиата в диссертации Шкарлета.

Напомним, что министр образования и науки Сергей Шкарлет в собственноручно написанном заявлении об отставке допустил ошибку в написании собственной фамилии.

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