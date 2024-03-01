Экс-министра образования Шкарлета могут лишить всех научных званий: что известно о скандале

Национальное агентство по вопросам качества высшего образования признало наличие академического плагиата в докторской диссертации экс-министра образования и науки Сергея Шкарлета.

Об этом сообщил Укринформ со ссылкой на НАЗВАНИЕ.

"Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования на своем заседании 27.02.2024 на основании представления Комитета по вопросам этики единогласно проголосовало за решение, согласно которому в диссертации доктора экономических наук С.М.Шкарлета "Формирование экономической безопасности предприятий средствами активизации их инновационного развития" установлены факты академического плагиата. Национальное агентство приняло решение обратиться в Министерство образования и науки Украины с представлением о лишении С.М.Шкарлета степени доктора экономических наук”, — говорится в ответе на запрос Укринформа.

Что этому предшествовало

В мае прошлого года экс-доцент Сумского государственного университета Олег Смирнов заявил, что научная диссертация бывшего министра на 24% состоит из плагиата. Шкарлет вроде бы "заимствовал" часть из работы российской ученой Силкиной.

Уже в декабре 2023 года Комитет по этике подтвердил наличие академического плагиата в диссертации Шкарлета.

В феврале 2024 года Сергей Шкарлет подал жалобу в Апелляционный комитет Нацагентства по обеспечению качества высшего образования. Эксминистр жаловался на действия Комитета по этике.

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