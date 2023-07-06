Экс-начальник колонии Херсона вывез с оккупированного юга более 1700 зэков: где они неизвестно

Злоумышленник во время оккупации депортировал в РФ и другие оккупированные территории Украины 1700 заключенных с юга. В настоящее время установлены места нахождения только 43 вывезенных.

Бывший начальник "Северной исправительной колонии №90" (Херсон) во время оккупации вывез более 1700 заключенных в РФ. Где они сейчас – неизвестно.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Злоумышленник с первых дней оккупации перешел на сторону врага. Впоследствии он занял псевдодолжность так называемого "начальника Управления службы исполнения наказан по Херсонской области".

На этой должности подозреваемый руководил процессами незаконного перемещения лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной службы.

В течение октября-ноября 2022-го по его приказу тюрем Херсонской области и Снегиревской колонии Николаевской области депортированы в РФ и на другие оккупированные территории Украины более 1700 человек.

В настоящее время установлены места нахождения 43 вывезенных зэков, судьба других остается неизвестной.

Экс-начальнику херсонской колонии доложено о подозрении по фактам депортации. Ему инкриминировано нарушение законов и обычаев войны.

Напомним, что сегодня, 6 июля, из вражеского плена вернули 45 украинцев. Среди них — воины ВСУ, Нацгвардии, ГПСУ и двое гражданских.

Также из России вернули детей боевой медикини, которых похитили оккупанты и скрывали это.

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