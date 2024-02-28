Экс-начальнику правления "Укрзализныци" Кравцову вручили подозрение по делу о завладении 11,4 млн грн

Бывшему руководителю "Укрзализныци" сообщили о подозрении в хищении более 11 млн. грн.

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении экс-начальнику "Укрзализныци" Евгению Кравцову по делу о незаконном завладении более 11 млн грн средств компании.

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на источники.

Ранее стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили организованную группу лиц на завладении 11,4 миллиона гривен АО "Укрзализныця".

По данным следствия, в 2018 году глава группы, предприниматель, решил установить контроль над товарно-денежными потоками УЗ. Для этого он обратился к давним знакомым среди представителей правительства и при их содействии добился назначения членов группы на руководящие должности в УЗ.

В 2018-2021 годах должностные лица госкомпании по выполнению указаний лидера группы обеспечили победу подконтрольной ему компании в тендере на закупку пневмоинструмента.

Продукцию поставили филиалам УЗ по завышенной стоимости, а размер переплаты составил 11,4 млн. грн.

Всего по делу сообщили о подозрении 9 лицам: двум руководителям организованной группы, шести должностным лицам АО "Укрзализныця", бенефициару ООО.

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